GOLDMAN SACHS stuft Flutter auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flutter nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13400 Pence belassen. Der Glücksspielkonzern habe in einem guten ersten Quartal mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Ben Andrews in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gespräche mit Investoren vor der Zahlenvorlage hätten zudem angedeutet, dass die Messlatte relativ hoch gelegen habe./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 182EUR gehandelt.