DAX erreicht trotz schlechter Nachrichten die 16.000er Marke

Bereits am Sonntag wurde gemeldet, dass die chinesische Industrie im April unerwartet geschrumpft ist. Wie aus den Daten des National Bureau of Statistics (NBS) hervorging, gab der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 49,2 Punkte nach, von 51,9 Zählern im März.

Der Stimmungsindikator rutschte damit unter die Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Die Erwartungen von Analysten wurden dabei klar verfehlt. Denn sie hatten durchschnittlich mit einem wesentlich moderateren Rückgang auf 51,4 Punkte gerechnet.

Zudem ging auch der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe zurück, auf 56,4 Punkte, von 58,2 Zählern im März. Auch hier wurden die optimistischeren Erwartungen von 57,0 verfehlt.

Der zusammengesetzte PMI, der sowohl das Fertigungs- als auch das Dienstleistungsgewerbe umfasst, fiel von 57,0 im März auf 54,4. Immerhin: Insgesamt wächst die chinesische Wirtschaft damit noch.

Industrie der USA ebenfalls erneut geschrumpft

Am Montag wurde dann gemeldet, dass auch die Industrie der USA im April geschrumpft ist. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM) stieg zwar um 0,8 auf 47,1 Punkte, er blieb damit aber mit dem zweitschwächsten Wert seit Mai 2020 weit unterhalb der Wachstumsschwelle von 50, die nun schon den sechsten Monat in Folge verfehlt wurde. Nur das Tempo des Rückgangs ging also etwas zurück.

Als zusätzliche Belastungsfaktoren werte ich, dass die Daten vom ISM einerseits auch auf einen weiterhin schwachen Auftragseingang (45,7) und andererseits auf eine wachsende Beschäftigung (50,2) sowie stark steigende Preise (53,2) hindeuten. Ein schwacher Auftragseingang deutet auf eine zukünftige Schwäche der Wirtschaft bzw. zumindest des verarbeitenden Gewerbes hin. Und in den Augen der US-Notenbank (Fed) dürften derzeit sowohl ein starker Arbeitsmarkt als auch steigende Preise unerwünscht sein. Denn beides spricht für einen anhaltenden Inflationsdruck. Und daher muss der Kampf gegen die Inflation mit hohen bzw. sogar noch höheren (Leit-)Zinsen fortgesetzt werden, obwohl sich eine Schwäche von Teilen der Wirtschaft längst abzeichnet.