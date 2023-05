Domo Health schliesst strategische Partnerschaft mit SAK ab

Digitale Lösungen für Gesundheit und Alltagssicherheit in Schweizer Haushalten

LAUSANNE, Schweiz, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Domo Health, führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, geht eine strategische Partnerschaft mit SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG), dem digitalen Energiedienstleister in der Ostschweiz, ein. Mit dem Schritt beteiligt sich die SAK an Domo Health im Rahmen einer Kapitalbeschaffungsrunde. Domo Health und SAK bauen künftig gemeinsam das Angebot zur Förderung der digitalen Gesundheit in Privathaushalten weiter aus. Ergänzend kündigt Domo Health die Einführung seiner vernetzten Gesundheitsplattform domo.health an, welche die Koordination der Versorgung und Optimierung der Ressourcen revolutionieren soll. Zwei Errungenschaften, die das Potenzial und die Relevanz innovativer Lösungen sowohl für Patienten als auch für Angehörige der Gesundheitsberufe veranschaulichen.