WIESBADEN (ots) - Neue experimentelle Daten zeigen 3,6 % mehr Übernachtungen als

vor der Corona-Pandemie 2019



Im Jahr 2022 haben Gäste aus dem In- und Ausland über die vier großen

Online-Plattformen AirBnB, Booking.com, TripAdvisor und Expedia insgesamt 38,6

Millionen Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gebucht.

Damit verzeichneten die vier Online-Plattformen 39,8 % Übernachtungen mehr als

im noch stark von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021, in dem die

Beherbergung privatreisender Gäste bis Ende Mai verboten war. Das

Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 wurde 2022 sogar übertroffen: Damals hatten

in- und ausländische Gäste 37,2 Millionen Übernachtungen in Deutschland über die

Plattformen gebucht. Im Vergleich dazu lagen die Übernachtungszahlen im Jahr

2022 um 3,6 % höher. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht diese

von der europäischen Statistikbehörde Eurostat bereitgestellten Daten erstmals

ergänzend zur monatlichen Tourismusstatistik.



Fast alle Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit weniger als 10 Betten





Die Verteilung der Online-Buchungen nach Art der Unterkunft zeigt, dass 2022knapp 96 % der über die Plattformen gebuchten Übernachtungen in Ferienwohnungenoder -häusern von Beherbergungsbetrieben mit weniger als 10 Betten angebotenwurden, also beispielsweise von privaten Vermieterinnen und Vermietern, dieUnterkünfte im Nebenerwerb anbieten. Das verdeutlicht, dass die hierdargestellten Zahlen eine sinnvolle Ergänzung der amtlichen Monatserhebung imTourismus sind, die ausschließlich Betriebe mit mindestens 10 Betten erfasst.Doppelt so viele Onlinebuchungen aus dem Ausland wie im VorjahrDie Zahl der über die vier Online-Plattformen gebuchten Übernachtungen vonGästen aus dem Inland stieg 2022 im Vergleich zu 2021 um knapp ein Viertel(+23,2 %) auf 27,2 Millionen. Noch deutlich stärker war der Zuwachs beiÜbernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern durch Gäste aus dem Ausland. Sieverdoppelten sich gegenüber dem Vorjahr (+106,6 %) auf 11,3 Millionen. VomVor-Corona-Niveau war der grenzüberschreitende Tourismus in Deutschland abernoch deutlich entfernt: Die Zahl der gebuchten Übernachtungen von Gästen aus demAusland lag 2022 trotz des Anstiegs noch 17,5 % unter dem Niveau des Jahres2019. Dagegen war die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Inland sogar 15,9 %höher als vor der Pandemie.Methodische Hinweise:Die hier erstmals vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten experimentellenDaten werden im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Eurostat und den vier großenPlattformbetreibern AirBnB, Booking.com, TripAdvisor und Expedia zur Verfügunggestellt. Erfasst werden dabei die monatlichen Übernachtungen, die über einedieser vier Plattformen in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gebuchtwurden.Die Übernachtungszahlen beziehen sich auf den Wirtschaftszweig NACE 55.2, derFerienwohnungen und -häuser sowie ähnliche Unterkünfte zur Kurzzeitvermietungumfasst. Die Hotellerie und Campingplätze werden in den Plattformdaten nichterfasst.Das Alleinstellungsmerkmal der Plattformdaten ist, dass es keineMindestbettenzahl gibt, ab der ein Betrieb erfasst wird. Das heißt, in dieerfassten Daten fließen alle Unterkunftsgrößen ab einem Bett ein. In deramtlichen Beherbergungsstatistik werden dagegen lediglich Betriebe mit mehr als10 Betten beziehungsweise Stellplätzen erfasst. Knapp 96 % der in denPlattformdaten erfassten Betriebe verfügen, wie oben dargestellt, über wenigerals 10 Betten. Die Daten gewähren somit einen Einblick in einen Bereich, derbisher in der amtlichen Statistik nicht abgebildet wird.Bezogen auf die in der monatlichen Tourismusstatistik erfasstenÜbernachtungszahlen (450,7 Millionen im Jahr 2022) machen die Plattformdaten(38,6 Millionen) eine relativ kleine Ergänzung aus. Schaut man sich jedoch nurdie Betriebsart der Ferienwohnungen und -häuser an, so stellen diePlattformdaten etwa halb so viele Übernachtungen dar wie die amtlicheTourismusstatistik (91,7 Millionen).Erfasst werden Übernachtungen, die über die vier Plattformen online gebuchtwurden. Daten zu Buchungen, die über weitere Plattformen oder direkt bei denUnterkünften erfolgen, sind nicht verfügbar. Die dargestellten Zahlen sind daherals Untergrenze der tatsächlich erfolgten Übernachtungen in Ferienwohnungen und-häusern anzusehen.