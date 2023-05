Trendstudie Real Estate in der Industrie 2023 Beim Thema ESG noch Luft nach oben (FOTO)

Stuttgart (ots) - Nachhaltigkeit, New Work, Flächeneffizienz und der Wettbewerb

um Talente - Immobilien-Verantwortliche in Industrieunternehmen müssen sich

vermehrt mit immer komplexeren Themen auseinandersetzen und mehr Schnittstellen

zu anderen Unternehmensbereichen bilden. Zu diesen und weiteren Ergebnissen

kommt die diesjährige Trendstudie "Real Estate in der Industrie" des

Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE. Zu den größten Herausforderungen zählen

die ESG-Strategie, Betreiberrisiken und die Digitalisierung.



An der Trendstudie nahmen im Februar 2023 insgesamt 215

Immobilien-Verantwortliche aus verschiedenen Industrieunternehmen in Deutschland

teil. In einer Online-Umfrage berichteten sie ihren Stand zu Organisation und

Trends im Real Estate Management, Nachhaltigkeit und ESG (Environmental Social

Governance), New Work sowie Digitalisierung. Rund 40 Prozent der Teilnehmenden

ist in Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden beschäftigt.