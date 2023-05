Nachdem die Bankenkrise gestern in den USA eine neue Stufe erreicht hat, werden die Forderungen an die Fed immer lauter, eine Pause bei den Zinsen einzulegen (heute dürfte die US-Notenbank dagegen die Zinsen noch einmal um 0,25% anheben). Aber Fed-Chef Powell hat ein Problem, wie ein ehemaliges Fed-Mitglied (Clarida) gestern erklärte: spricht Powell von einer Zins-Pause, hören die Märkte "Stop" der Anhebungen und sogar baldige Senkung der Zinsen - die Zins-Märkte etwa erwarten bereits ab September Zinssenkungen. Nächste Woche aber kommen die neuen Daten zur Inflation in den USA - und sie dürften laut Prognosen höher ausfallen als im Vormonat. Daher dürfte der Fed-Chef sich alle Optionen offen halten und ein Bekenntnis zu einer Zins-Pause trotz der Bankenkrise vermeiden. Das wiederum dürfte die Aktienmärkte enttäuschen - der Dollar hingegen sieht stark nach einer Gegenbewegung nach oben aus..

Hinweise aus Video:

1. Bankenkrise: Wetten auf Crash von Banken-Aktien steigen

2. Euro-Schwäche voraus? Blick auf Szenario für EZB-Entscheidung

