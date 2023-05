Arbeitswelt im Wandel 2023 erschienen/ BAuA informiert kompakt über Zahlen, Daten und Fakten der deutschen Arbeitswelt

Dortmund (ots) - Körperliche Erschöpfung ist in der Basisarbeit (41 Prozent) und

Facharbeit (40 Prozent) häufiger vertreten als in hochqualifizierter Arbeit (29

Prozent). Zudem berichten Beschäftigte in Basisarbeit und Facharbeit verstärkt

über allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit und Erschöpfung. Weitere Auswertungen zu

den Arbeitsbedingungen in der Basisarbeit sowie weitere Fakten aus der deutschen

Arbeitswelt hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in

der "Arbeitswelt im Wandel" zusammengefasst.



Basierend auf dem Bericht "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2021"

verdeutlicht die kompakte Broschüre anschaulich anhand verschiedener Grafiken

Themen wie Erwerbstätigkeit, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Arbeitszeit oder

demografischer Wandel. In vielen Fällen werden die Statistiken nach Geschlecht,

an anderer Stelle nach Berufsgruppen oder Alter der Beschäftigten unterteilt.