Kärntner Hausbauspezialist GRIFFNER bietet seine Holzäuser ab sofort auch energieautark an

Griffen (ots) - Antwort auf Energiekrise: Die ökologischen Häuser von

Österreichs Hausbauspezialist GRIFFNER kommen nun bilanziell energieautark mit

separatem Biodiesel-Aggregat auf den Markt.



Zur Energieautarkheit ist es bei GRIFFNER nur ein kleiner Schritt: Denn

grundsätzlich werden viele Holzhäuser des Kärntner Hausbauspezialisten GRIFFNER

schon jetzt als Niedrigenergiehäuser gebaut. Durch die ökologische Holzbauweise,

durch innovative Dämm-Materialien sowie vor allem durch eine hocheffiziente

Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher ist eine Reduktion der

Energiekosten bereits jetzt von 90 Prozent möglich.





Diese hochmodernen Technologien zur Energieminimierung erweitert GRIFFNER nun umdie zusätzliche Möglichkeit eines separaten Biodiesel-Aggregats, das fürsämtliche Holzhaus-Varianten von GRIFFNER zum Einsatz kommen kann. Das Aggregathält die Energieversorgung des Hauses auch dann aufrecht, wenn der Strom überTage oder Wochen hinweg ausfallen sollte. Somit bringt GRIFFNER als einer derersten Fertighaushersteller Europas alle seine Häuser auch als bilanziellenergieautarke Häuser auf den Markt. Die letzte Abhängigkeit von externenStromanbietern fällt somit gänzlich weg."Die günstigste Energie ist immer die, die man nicht verbraucht. Mit unserempatentrechtlich geschützten Wandsystem erreichen unsere Häuser einehervorragende Dämmung im Winter und ein angenehmes kühles Raumklima im Sommer",sagt GRIFFNER Eigentümer Georg C. Niedersüß. Aus diesem Grund fällt die Energie,die für das Heizen benötigt wird, bei GRIFFNER Häusern bereits vergleichbargering aus. Ein weiterer Vorteil: Bei GRIFFNER Häusern kommenLuft-Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Diese nutzen die Umgebungsluft alsWärmequelle. "Ein Haus lässt sich auf diese Weise ganzjährig komplett beheizen,im Sommer kühlen und auch die Warmwasserversorgung wird zuverlässig und ohnezusätzliches Heizgerät abgedeckt", sagt GRIFFNER Haustechniker Michael Heitz.Die restliche Energie liefert eine Photovoltaikanlage: Überschüssige Energiewird gespeichert und versorgt das Haus über die Nacht. "Wir dimensionieren dieAnlage individuell - natürlich können damit auch ein Swimmingpool oder eineSauna mit Energie versorgt werden", sagt Heitz. Der einzige Strom, der ingeringsten Mengen noch zusätzlich gebraucht wird, ist der, den diePhotovoltaikanlage selbst für ihre Funktionsfähigkeit benötigt. Mit demBiodiesel-Aggregat, das GRIFFNER ab sofort für alle seine Häuser zusätzlichanbietet, fällt die letzte Abhängigkeit von externen Stromanbietern somitgänzlich weg. Heitz: "Mit dieser Variante kann man das Haus über Tage und Wochenvollkommen autark mit Energie versorgen."GRIFFNER Eigentümer Georg C. Niedersüß: "Ökologie, Nachhaltigkeit undEnergieeffizienz sind seit Jahrzehnten fest in der DNA von GRIFFNER verankert.Dazu kommt, dass unsere Häuser durch die Bauweise aus Holz sowie durch dieVerwendung von natürlichen Materialien eine ganz neue Qualität vonWohngesundheit mit sich bringen."www.griffner.comPressekontakt:DREAMS HAPPEN Kommunikation & PRMichael Pöcheim-Pech, +43 660 562 80 67, mailto:office@dreamshappen.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149755/5499731OTS: GRIFFNER