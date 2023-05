Neuer Card-Kunde Bregenzerwald & Großes Walsertal

Innsbruck (ots) - feratel ist führender Anbieter von Gästekarten



Im Mai starten zahlreiche feratel Card-Kunden in die Sommersaison, darunter neu

auch die Regionen Bregenzerwald & Großes Walsertal. Dort bieten 1.334

Gastgeber:innen in den 28 Gemeinden die "Gäste-Card Bregenzerwald & Großes

Walsertal" als kostenlose Eintrittskarte zu zahlreichen Bergerlebnissen an. Die

Karte ermöglicht Gästen unbegrenzte Fahrten mit den Bergbahnen,

umweltfreundliche Fahrten mit den öffentlichen Bussen und entspannte Stunden in

den Freibädern.



Während Kundenkarten im Handel seit über 60 Jahren gebräuchlich sind, haben sie

im Tourismus erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. feratel brachte

2007 mit der NeusiedlerseeCard das erste Gästekartensystem auf den Markt, das

sich langfristig etablieren konnte. Aufgrund der kontinuierlichen

Weiterentwicklung und des umfangreichen Know-hows aus zahlreichen nationalen und

internationalen Projekten ist feratel mittlerweile führender Anbieter von

Gästekarten. Bis heute wurden über 130 Kartenprojekte in 7 Ländern realisiert.