Wirtschaft Sparkassen wollen Klebetechnik gegen Automatensprengungen einsetzen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Sparkassen wollen zum Schutz vor Angriffen auf Geldautomaten künftig auch auf Klebesysteme setzen. "Selbstverständlich werden die Sparkassen die Verklebetechnik so bald wie möglich an den Standorten, wo es Sinn ergibt, einsetzen", sagte Joachim Schmalzl, Vorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).



"Es ist ganz klar, dass wir diese Möglichkeit zum Schutz vor Sprengungen anwenden müssen", so der DSGV-Manager. Die Bundesbank hatte kürzlich grünes Licht für den Einsatz der Methode gegeben. Bei der Klebetechnik, die seit Längerem in den Niederlanden im Einsatz ist, werden die Geldscheine nach der Explosion zu einem Klumpen und lassen sich nicht mehr voneinander trennen.