JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die italienische Großbank habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analystin Delphine Lee in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der höhere Zinsüberschuss und eine geringere Risikovorsorge hätten die Geschäfte angetrieben. Zudem habe das Finanzhaus seine Prognosen deutlich nach oben geschraubt./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 18,51EUR gehandelt.