Netphen (ots) -



- Ein Anbieter für alle Fälle: Mit der Ergänzung der neuen Unterweisungsmodule

bietet das Siegener Unternehmen LapID jetzt eine 360 Grad Sicht auf wichtige

Compliance-Themen im Unternehmen an.



- Als Experte für E-Learning Unterweisungen hilft LapID Unternehmen, die

rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und Risiken für Mitarbeiter und

Unternehmen zu minimieren.





- Jörg Schnermann, Geschäftsführer LapID: "Jährlich werden bereits über 100.000Fuhrpark-Unterweisungen von unseren Kunden durchgeführt. Ich freue mich, dasswir im Zuge der neuen Unterweisungsmodule nun auch im allgemeinenCompliance-Bereich gut aufgestellt sind."Durch die Erweiterung des Angebots erreicht das Siegener Unternehmen LapID einenweiteren Meilenstein: zahlreiche Compliance-Themen können nun mit den E-LearningUnterweisungen des Unternehmens abgedeckt werden. Fortan ist LapID Ihr Partnerfür die Umsetzung von Compliance-Unterweisungen im Betrieb.Für jeden Bedarf die richtige LösungUnterweisungen zur Unfallverhütung und zum Arbeitsschutz sind gesetzlichverpflichtend und einmal jährlich durchzuführen. Flexibler alsPräsenzveranstaltungen sind die digitalen E-Learning Unterweisungen von LapID.Neben den klassischen Fuhrparkunterweisungen bietet LapID weitere Unterweisungenaus den Bereichen Arbeitsschutz und Compliance an. Ab sofort stehen Kunden imLapID Produktportfolio viele neue Unterweisungsmodule, vorrangig zuverschiedenen Compliance-Themen, zur Verfügung. Neu im Portfolio sindbeispielsweise folgende Module: Lieferkettengesetz, Gleichbehandlung im Beruf,Informationssicherheit, Hygiene im Betrieb.Die Mitarbeiter können die mehrsprachigen Unterweisungsmodule eigenständiginnerhalb von 15 bis 60 Minuten orts- und zeitunabhängig durchführen. Sie habenjederzeit die Möglichkeit, das E-Learning zu stoppen und zu einem späterenZeitpunkt fortzusetzen.Erik Sprenger, Head of Sales: "In Gesprächen mit unseren Kunden haben wirfestgestellt, dass es einen großen Bedarf nach weiterenCompliance-Unterweisungen gibt. Damit unsere Anwender nicht auf verschiedenePlattformen zurückgreifen müssen, finden sie nun alle Compliance-Unterweisungengebündelt im LapID System."Digital & flexibel unterweisenDas Termin- und Erinnerungsmanagement erfolgt wie bisher automatisch mit demdigitalen LapID Kundensystem. Außerdem können alle Unterweisungsmodule beliebigmiteinander kombiniert werden. Darüber hinaus können unternehmensspezifischeUnterweisungsinhalte optional als PDF-Dokumente hinterlegt werden (z.B. Regelnund Richtlinien zum Datenschutz, Arbeitsmaterialen).Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Mit dem Angebot der zusätzlichenModule können nun noch mehr Unternehmen von der Automatisierung undDigitalisierung der Unterweisungspflichten im Unternehmen profitieren."Die neuen Module sind ab sofort verfügbar. Alle, die an den LapID Unterweisungenund weiteren digitalen Möglichkeiten interessiert sind, können sich direkt anmailto:infos@lapid.de wenden.Über LapID:Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung vonCompliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungenfür die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung undFahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio umE-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit undCompliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft,die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV zertifiziert. Bei dem 2006gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten inNetphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 400.000 Fahrer bei über4.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, Evonik und innocent mitLapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/ .Pressekontakt:LapID Service GmbH | Untere Industriestraße 20 | 57250 Netphen (Siegen) |www.lapid.deSonja Riepe | Marketing & PR | sonja.riepe@lapid.de | 0271 48 972 123Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149692/5499742OTS: LapID Service GmbH