Der Fashion Council Germany eröffnet Außenstelle "localONE" in Mannheim / Eine Expansion mit dem Ziel einer intensiveren regionalen Vernetzung, stärkeren Mitgliederbetreuung und Branchenförderung (FOTO)

Der Fashion Council Germany kündigt im Rahmen einesFCGFIRESIDECHATS in Mannheim die Eröffnung seiner ersten Außenstelle im Juni2023 in Mannheim an. Unter den Gästen waren u.a. Christiane Arp (FCG), ChristianHeinrici (Textilwirtschaft), Andreas Hilgenstock (Engelhorn), Hubertus Junge(Alpha Industries), David Lehr (Breuninger), Jürgen Leute (Luisa Cerano), Dr.Peter Kurz (Oberbürgermeister Mannheim), Robert Rivera (Different Fashion),Magdalena Schaffrin (Studio MM04), Christian Sommer (Next Mannheim) und NicolineWöhrle (Dr. Hauschka). Das "localONE" hat zum Ziel, eine verstärkte Aktivierungder Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen ausMannheim heraus zu ermöglichen. Von "localONE" werden künftig regionaleMitglieder betreut, politische Lobbyarbeit betrieben und neueFördermöglichkeiten eruiert. Scott Lipinski, Geschäftsführer des FCG erklärt:"Der Fashion Council Germany war nie ausschließlich auf Berlin fokussiert. Wirhaben in Berlin begonnen und dort ist unsere Geschäftsstelle, aber wir verfolgeneine bundesweite Ausrichtung. Die begrenzte Anzahl an regionalen Aktivitäten hatuns im Ausbau eines überregionalen Netzwerks bestärkt, um möglichst vielenMitgliedern einen direkten Anlaufpunkt bieten zu können und auch außerhalbBerlins stärker präsent zu sein. localONE ist ein Pilotprojekt, das wir beiErfolg auch auf andere Standorte ausweiten wollen. localTWO, THREE, FOUR undFIVE sind unser Ziel."Der Fashion Council Germany hat mit NEXT Mannheim sowie im Speziellen derTEXTILEREI in Mannheim einen starken lokalen Partner gefunden. Ein möglicher PopUp Bereich in der TEXTILEREI sowie Kontaktmöglichkeiten zu Mannheimer Stores undAkteur:innen schaffen zusätzliche Benefits für bestehende und potentielleMitglieder. Nico Hoffmeister, Leiter der TEXTILEREI und zukünftiger localONEVerantwortlicher betont: "Wir freuen uns, dass der Fashion Council Germany inMannheim sein erstes regionales Büro mit unserer Unterstützung eröffnet. Der FCGhat seit seiner Gründung in 2015 sehr viel geschaffen und sich als führendeInteressenvertretung für Mode in und aus Deutschland etabliert. Sie vereinenjunge Start-ups mit etablierten Unternehmen wie keine andere Organisation das inDeutschland macht. Sowohl unsere lokalen Designer:innen, als auch die Kreativender gesamten deutschen Modebranche erhalten mit localONE die Möglichkeit einerRepräsentation an einem neuen Standort."Der Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz freut sich über dieseEntwicklung: " Für die Stadt Mannheim bietet die Zusammenarbeit mit dem FashionCouncil Germany die Möglichkeit der überregionalen Vernetzung und ermöglicht esuns, mit Hilfe der TEXTILEREI sowie NEXT Mannheim ein starkes Band zur deutschenModebranche zu knüpfen. Mannheim ist ein außergewöhnlicher Standort, an dem dieKultur- und Kreativwirtschaft schon lange ein echtes Zuhause mit kultureller undwirtschaftlicher Bedeutung hat. Nun haben wir mit dem Fashion Council Germanyeinen neuen starken Partner gewonnen, der unsere Sichtbarkeit erhöht."Weitere FCG local Büros sind in Planung und sollen zukünftig deutschlandweit füralle regionalen Mitglieder zugängig sein. Vorerst möchte der FCG mit demMannheimer Pilotprojekt die Struktur, Angebote und Initiativen definieren. DasBerliner Büro fungiert weiterhin als Head Office und bleibt zentraleAnlaufstelle des FCG.Nähere Informationen zu localONE unter folgendem Link:https://www.fashion-council-germany.org/standorte