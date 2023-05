Am Vorabend der UN-Überprüfung können die VAE auf ein zunehmend beeindruckendes Portfolio von Menschenrechtserfolgen stolz sein, das in einer schwierigen Nachbarschaft Maßstäbe auf hohem Niveau setzt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate werden den Vereinten Nationen am 8. Mai 2023 ihre allgemeine regelmäßige Überprüfung (Universal Periodic Review, UPR) präsentieren, in der sie ihre Fortschritte bei der Verbesserung der Menschenrechte und der Umsetzung internationaler Verpflichtungen darlegen. Die internationale Bewegung für Frieden und Koexistenz (International Movement for Peace and Coexistence, IMPAC) freut sich, berichten zu können, dass einem Bericht zufolge, der von einer Koalition aus 53 NROs erstellt wurde, die sich mit der Überwachung der Menschenrechtslage befassen, die VAE in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte gemacht haben, und dass diese Fortschritte erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Nahostregion haben.

Die Koalition stellte ihren Bericht im Rahmen einer internationalen Veranstaltung für Experten, Forscher und Akademiker vor und gab einen Überblick über die Bemühungen und Errungenschaften der VAE in den vergangenen fünfzig Jahren. Die Koalition organisierte darüber hinaus ein internationales Symposium in Genf, das parallel zur 52. Sitzung des Menschenrechtsrats stattfand und auf dem die bestehenden und künftigen Herausforderungen für die Menschenrechte in den VAE erörtert wurden. Auf einem von einer Koalition aus Menschenrechtsorganisationen organisierten Symposium wurden die jüngsten Fortschritte im Bereich der Menschenrechte in den VAE diskutiert. An dem Symposium nahmen Experten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Vertreter verschiedener Länder teil.

Acht internationale Menschenrechtsexperten sprachen auf dem Symposium über viele Aspekte der Führungsrolle der VAE, insbesondere in den Bereichen bürgerliche, politische und wirtschaftliche Rechte, Klimaschutz, Erreichen von Frieden, Förderung von Toleranz und menschlichem Zusammenleben, Bildung und Ausbildung sowie über die Herausforderungen, denen sich die VAE stellen müssen, um ihre Position als weltweit führendes Land bei der Förderung einer gerechteren und ausgewogenen Gesellschaft auszubauen.