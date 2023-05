Company Builder Excubate baut mit der Barmenia Krankenversicherung die Vermittlungsplattform für 24-Stunden-Pflege ennie® auf / Kooperation für die häusliche Pflege (FOTO)

Köln (ots) -



- ennie® vermittelt Betreuungskräfte für die 24h-Pflege

- Die digitale Plattform sorgt für mehr Transparenz sowie Fairness und

verbessert die Betreuungssituation mit einem klaren und unkomplizierten

Prozess

- Neu aufgebautes Team übernimmt weitere Skalierung der Vermittlungsplattform



Innerhalb von nur 18 Monaten hat der Company Builder Excubate zusammen mit der

Barmenia Krankenversicherung AG (https://www.barmenia.de/) die

24-Stunden-Pflege-Plattform ennie® aufgebaut. Nach dem Start im August 2021

operiert das Unternehmen mittlerweile in drei europäischen Ländern (Deutschland,

Polen und Rumänien) und beschäftigt bereits 20 Mitarbeiter. Jeden Monat wächst

die Plattform um über 2.000 neue Anmeldungen.





Markt mit großem Potenzial für digitale LösungDie immer größer werdende Nachfrage nach 24h-Pflege durch mittlerweile über 3,4Millionen Pflegebedürftige treibt seit Jahren die Vermittlung von ausländischenBetreuungskräften nach Deutschland an. In diesem intereuropäischen, mehrstufigenVermittlungsmarkt sind klassischerweise meist zwei Vermittlungsagentureninvolviert. Ohne Marktstandards herrscht hier hohe Intransparenz bezüglich derVermittlungsprozesse und -kosten, wodurch die Notlagen der Beteiligten häufigausgenutzt werden.Excubate als führender Company Builder in der DACH-Region erkannte das großePotenzial für mehr Transparenz und Fairness durch eine digitale Plattform imMarkt der 24-h Pflege und konnte mit Barmenia eine der führenden deutschenVersicherungen als Partner gewinnen.Angebot als wichtige strategische Erweiterung für Barmenia-KundenFür die Barmenia stellt ennie® ein strategisches Investment in denWachstumsmarkt Pflege dar. Der Konzern aus Wuppertal erweitert nach und nachsein Angebot in diesem Markt, auch um eigenen Kunden der Kranken- undPflegeversicherung perspektivisch einen Zugang bieten zu können. "ennie®komplettiert unser Engagement auf dem Wachstumsfeld Pflege ideal, weil es dieAngebotsseite des Arbeitsmarktes, ein Kernproblem in der Pflege, adressiert",stellt Andreas Eurich, Vorstandsvorsitzender der Barmenia, fest.Nutzer profitieren von Digitalisierung der PflegevermittlungDas Pflege-Start-up tritt mit einem innovativen Vermittlungsportal demPflegenotstand in Deutschland entgegen. Pflegesuchende Familien können sich aufder Plattform direkt mit qualifizierten Betreuungskräften aus EU-Ländern, wie z.B. Polen verbinden. Die betreuungsbedürftigen Personen haben zudem dieMöglichkeit, die Betreuungskräfte über ein Telefonat oder per Chat