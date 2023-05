Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Würden die Forderungen aus Politik und Gesundheitsunternehmennach einer Einschränkung der Zeitarbeit in der Pflege tatsächlich verwirklicht,dann würde der Verlust von rund 21.000 Fachkräften in der Pflege drohen. So einwesentliches Ergebnis der Kurzstudie "Zeitarbeiterbefragung - Zeitarbeit in derPflegebranche" des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und desInteressenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) . Hierfür wurden über4.000 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer in der Pflege befragt.Deutlich zeigt sich dabei, dass die Erwartung seitens der Politik,Zeitarbeitskräfte würden bei einer gesetzlichen Einschränkung der Zeitarbeit indie Stammbelegschaften der Einsatzbetriebe zurückkehren, ohne empirischeGrundlage ist. Denn lediglich 18 Prozent der Befragten zeigten sich bereit zueinem solchen Schritt. Die überwiegende Mehrheit würde hingegen in einen anderenTätigkeitsbereich wechseln oder ihre Arbeit gar ganz aufgeben. Das Ziel einerbesseren Verfügbarkeit von Personal würde für die Pflegeeinrichtungen also nichterreicht. Ganz im Gegenteil würde sich der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangelweiter verschärfen und die Stabilität der Patientenversorgung verschlechtern.Gleichzeitig bleibe den betroffenen Beschäftigten das Recht auf ihre freieberufliche Entfaltung versagt.Mit Blick auf die Befragungsergebnisse betont BAP-Präsident Sebastian Lazay :"Die Studie zeigt es schwarz auf weiß: Eine Einschränkung oder gar ein Verbotder Zeitarbeit in der Pflege riskiert einen massenhaften 'Pflexit'- miterheblichen Folgen für die hinreichende Versorgung pflegebedürftiger Menschen.Denn 55 Prozent der befragten Zeitarbeitskräfte gaben an, in einem solchen Fallin einen anderen Tätigkeitsbereich wechseln zu wollen, weitere 11 Prozent würdenihre Erwerbstätigkeit sogar ganz aufgeben. Oder anders gesagt: Für die meistenZeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer in der Pflegebranche sind diePersonaldienstleister ein oder gar der Arbeitgeber ohne Alternative. Diessollten die Akteure aus der Gesundheitsbranche und der Politik dringendbedenken, bevor sie weiterhin an ihren gegen die Zeitarbeit und die dortBeschäftigten gerichteten Forderungen festhalten."Eine weitere wesentliche Erkenntnis der Befragung: Nennenswerte Abwerbungseitens der Zeitarbeitsunternehmen, wie oftmals unterstellt, gibt es nicht.Ausschlaggebend waren stattdessen vielerorts persönliche Kontakte und Hinweiseaus dem persönlichen Umfeld. Abwerbungsversuche gab es hingegen von Seiten derPflegeeinrichtungen selbst, denn 60 Prozent der befragten Zeitarbeitskräfte