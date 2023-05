HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das gedämpfte Wachstum des Autozulieferers sei wahrscheinlich auf Ineffizienzen in der Produktion zurückzuführen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtig sei aber, dass es Stabilus kürzlich gelungen sei, Aufträge aus China zu erhalten. Sobald sich die Lieferketten normalisiert haben, dürfte das Unternehmen daher in der Region Asien/Pazifik wieder stärker wachsen./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:58 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 58,35EUR gehandelt.