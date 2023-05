HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft VERBIO AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio nach der Ankündigung eines Zukaufs in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Kauf einer Ethanolanlage in Indiana sei bereits der zweite Deal des Biokraftstoff-Herstellers in den Vereinigten Staaten, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die internationale Expansion des Unternehmens setze sich damit fort./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 09:31 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 09:34 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die verbio Vereinigte BioEnergie Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 33,29EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Tim Wunderlich

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m