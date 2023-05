Das Gemeinschaftserlebnis TV stärkt die Werbeakzeptanz am Vorabend

Frankfurt (ots) - Die lineare TV-Nutzung bis 20 Uhr bewegt sich trotz der

wachsenden Diversität im Bewegtbildmarkt via Streaming und Mediatheken auf

unverändert hohem Niveau. Gründe dafür liefert die Studie "Werbung im linearen

Flow", die ARD MEDIA für eine Kombination von quantitativen und qualitativen

Marktforschungs-Methoden bei den beiden Instituten Kantar und phaydon research +

consulting in Auftrag gegeben hat. Der Vorabend im Ersten entspricht in seinem

erfolgreichen Mix aus Quiz, fiktionalen Formaten und Information den zentralen

Zuschauerbedürfnissen in dieser Zeitschiene: Die Studienergebnisse zeigen, dass

die meisten Zuschauer in dieser Übergangsphase zum Hauptabend beim Fernsehen

Gemeinschaft erleben wollen, Halt und Anbindung an den Alltag suchen. Das

lineare Fernsehen am Vorabend spielt hier eine zentrale Rolle als verlässlicher

Begleiter für entspannte Stimmung und Erleichterung.



Und: In dieser Verfassung sind die Zuschauer grundsätzlich aufnahmebereiter.

Davon profitiert auch die Werbung. Die positive Wahrnehmung von Werbung am

Vorabend im Ersten bis zur Hauptausgabe der Tagesschau liegt um rund 25 Prozent

höher als beim Privatfernsehen in der Zeit nach 20 Uhr. Und die kritische

Einschätzung von Werbung liegt am Vorabend im Ersten in diesem Vergleich sogar

nur bei einem Drittel.