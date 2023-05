PAYONE-Verbraucherumfrage Online-Shopping - Risse im Paradies (FOTO)

Frankfurt am Main/Wien (ots) - PAYONE, Joint Venture von Worldline, ein weltweit

führender Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, sowie der DSV-Gruppe,

Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, hat in Deutschland und

Österreich eine repräsentative Umfrage bei Verbrauchern zwischen 18 und 70

Jahren zu ihren Zahlgewohnheiten und Erwartungen an Bezahlmöglichkeiten im

stationären Geschäft wie Online-Shop durchgeführt. Dabei wurden 1001

Endkonsumenten in Deutschland sowie 500 in Österreich bundesweit befragt.



Der Einkauf im Online-Shop hat sich - nicht zuletzt getrieben durch die Pandemie

- bei allen Altersgruppen weitgehend durchgesetzt und ist in paralleler Nutzung

zum Ladengeschäft vor Ort selbstverständlich geworden. Eine Shopping-Welt, die

unabhängig von Ladenöffnungszeiten 24/07 mit schier unbeschränktem Warenangebot

lockt und neben Zeit- und Wegersparnis zum Teil auch niedrigere Preise bietet,

ist längst massentauglich geworden. So tätigen etwas mehr als 70 Prozent der

deutschen (73%) und österreichischen (72%) Verbraucher nach eigener Aussage

ähnlich regelmäßig wie am Point of Sale Einkäufe in der E-Commerce-Umgebung.