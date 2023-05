Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Speziell entwickelter Vinyl-Fotoboden und Ford Pro "Virtual Transit CustomPreview App" bringen das Wunschfahrzeug per Augmented Reality-Technologie aufsTablet- Potenzielle Käufer erhalten bereits vor dem Marktstart einen realistischenEindruck von den zahlreichen Neuerungen, mit denen Europas meistverkaufterTransporter aufwartetDie nächste Generation des Ford Transit Custom*, Europas meistverkauftemleichten Nutzfahrzeug1, ist bereits bestellbar - die Markteinführung ist abMitte 2023 geplant. Ab sofort können Kunden den neuen 1,0-Tonnen-Transporter voninnen und außen bis ins Detail kennenlernen. Möglich macht dies die Ford Pro"Virtual Transit Custom Preview App". Sie projiziert das Fahrzeug mittelsAugmented Reality - einer Mischung aus realer und computergenerierterWirklichkeit - aufs Tablet und ermöglicht so einen virtuellen Rundgang um undauch einen Einblick in das lebensgroße digitale Modell. Für diesen attraktivenService benötigen die teilnehmenden Ford-Händler außer der Ford Pro "VirtualTransit Custom Preview App" und einem kompatiblen Endgerät lediglich einen vonFord erhältlichen, speziell entwickelten Fotoboden aus Vinyl. Wer in der App denButton "Loslegen" antippt und die Kamera des Tablets auf den im Showroomausgelegten Fotoboden richtet, bekommt den neuen Ford Transit Custom als3D-Modell in Originalgröße auf dem Display angezeigt.Mit dem Mobilgerät in der Hand können die Kunden das virtuelle Fahrzeug von nahund fern sowie aus allen Blickwinkeln in Ruhe betrachten. Auf demTablet-Bildschirm lassen sich zudem verschiedene Funktionen ausprobieren - etwadie Türen öffnen und schließen, um die Einstiegs- und Belademöglichkeiten zuerkunden. Die App-Nutzer können auch das Innere des Transit Custom inspizieren.Auf diese Weise erhalten sie ein Gefühl für die Größe des Laderaums oder derAnmutung und Ergonomie des Cockpits.Vorteil für potenzielle Käufer: Sie erhalten bereits vor dem Marktstart einenzuverlässigen und realistischen Eindruck von den zahlreichen Neuerungen, mitdenen die neue Transit Custom-Modellgeneration aufwartet. So zeichnen sich alleVarianten durch ein weiter verbessertes Produkterlebnis aus - etwa durch das aufWunsch verfügbare "Mobile Office"-Paket. Es beinhaltet unter anderem eininnovatives Lenkrad, das sich in der Neigung bis in die Waagrechte verstellenlässt und somit als Arbeitsunterlage oder als kleiner Frühstücks-Tisch genutztwerden kann. Die neue Fahrzeug-Plattform mit Einzelrad-Aufhängung hintenermöglicht zudem eine niedrigere Ladebodenhöhe. Zur Wahl stehen die Radstände"kurz" und "lang" sowie die beiden Dachhöhen "flach" und "hoch". Bei der