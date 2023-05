Kreative Vorschläge dank künstlicher Intelligenz united-domains bietet als erster deutscher Domain-Registrar eine Domainsuche mit ChatGPT an (FOTO)

Starnberg (ots) - Wer eine Domain für sein nächstes digitales Projekt sucht,

bekommt bei united-domains ab sofort Domain-Namen mit Hilfe einer künstlichen

Intelligenz (KI) vorgeschlagen. Als erster Domain-Registrar in Deutschland nutzt

united-domains dafür die ChatGPT-Technologie.



Anders als bei der klassischen Domain-Suche, die prüft, ob ein konkreter

Domain-Name für gewünschte Domain-Endungen frei ist, liefert die intelligente

Suche Inspirationen und schlägt vollständige Domains vor. Dazu können Nutzer ihr

Projekt mit Stichworten charakteristisch beschreiben, wie zum Beispiel:

"Biergarten am Starnberger See" und erhalten Domain-Vorschläge aus zahlreichen

Kombinationen, wie etwa "seebiergarten-starnberg.org" oder

"seepromenade-starnberg.com". Die KI-Suche von united-domains liefert dabei

nicht nur Domainnamen (2nd Level Domain), sondern bezieht auch die beliebtesten

Domain-Endungen (Top Level Domains) in ihre Empfehlungen ein.