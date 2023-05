Innovationsindikator 2023 Deutschland auf Rang 10 von 35 Volkswirtschaften, zu wenig Innovationsdynamik spürbar (FOTO)

Berlin/München (ots) -



- Kleinere Wirtschaftsnationen wie die Schweiz, Singapur und Dänemark führen das

Ranking an

- Deutschland erreicht beim Kriterium Nachhaltigkeit den dritten Platz

- Stärken liegen in den Schlüsseltechnologien Produktion, Energie und

Kreislaufwirtschaft



Stabil, aber zu wenig dynamisch - so lässt sich Deutschlands Innovationssystem

im Ergebnis des aktuellen Innovationsindikators 2023 beschreiben. Im Vergleich

der 35 Volkswirtschaften liegt Deutschland mit 45 von 100 möglichen Punkten auf

Platz 10 des Gesamtrankings. Damit bewegen sich die Deutschen über die

vergangenen 15 Jahre ohne erkennbare Verbesserung kaum von der Stelle. Mit

deutlichem Vorsprung führen vor allem kleinere Wirtschaftsnationen wie die

Schweiz (71 Punkte), Singapur (65 Punkte) und Dänemark (60 Punkte) die Rangliste

an - Staaten, die sich stark auf einzelne Technologien spezialisieren. Zu diesen

Resultaten kommt der neue Innovationsindikator 2023, den der Bundesverband der

Deutschen Industrie (BDI) und die Unternehmensberatung Roland Berger am Mittwoch

in Berlin vorstellten.