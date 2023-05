Henkel präsentiert hochwärmeleitfähige Die Attach Paste für druckloses Sintern, die Zuverlässigkeitsstandards in der Automobilindustrie erfüllt

IRVINE, Kalifornien, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Henkel bringt mit Loctite Ablestik ABP 8068TI ein weiteres Produkt aus seinem wachsenden Portfolio an hochthermischen Die Attach Pasten auf den Markt. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 165 W/mK bietet die neue drucklose Sinter-Die-Attach-Paste (pressure-less sintering) die höchste Wärmeleitfähigkeit im Portfolio für Halbleitergehäuse des Unternehmens und erfüllt damit die Leistungsanforderungen für hochzuverlässige diskrete Leistungshalbleitergeräte in der Automobilindustrie und der Industrie.

„Hochspannungsanwendungen, wie sie in ADAS-Systemen in der Automobilindustrie, in industriellen Motorsteuerungen und in hocheffizienten Stromversorgungen zu finden sind, erfordern eine hervorragende elektrische und thermische Leistung", erklärt Ramachandran Trichur, Global Market Segment Head für Semiconductor Packaging Materials bei Henkel. „Derzeit ist nur gesintertes Silber (Ag) die einzige echte Alternative zum Pb-Lot, welches bald auslaufen wird und bestimmte thermische Anforderungen nicht erfüllen kann. Henkel hat daher Pionierarbeit bei der drucklosen Sinterformbefestigung geleistet, die die Verwendung von Standardverfahren mit geringer Belastung ermöglicht, und wir haben jetzt unser viertes Material mit der bisher höchsten Wärmeleitfähigkeit entwickelt, das den strengen thermischen und elektrischen Anforderungen der nächsten Generation von Leistungsgehäusen gerecht wird."

Die neueste drucklose Sinter-Die-Attach-Formulierung von Henkel erfüllt mehrere Kriterien für Leistungshalbleiter wie MOSFETs, in denen zunehmend Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) als Alternativen zu Silizium (Si) eingesetzt werden, um die Effizienz zu verbessern. Loctite Ablestik ABP 8068TI ist kompatibel mit traditionellen Si- und neueren Halbleitern mit breiter Bandlücke sowie anderen diskreten Leistungsbauelementen. Der Die Attach Klebstoff mit einer ultrahohen Wärmeleitfähigkeit von 165 W/mK hat hervorragende Sintereigenschaften mit guter Haftung auf Kupfer (Cu), vorbeschichteten (PPF), Silber (Ag) und Gold- (Au) Leadframes, eine robuste elektrische Leitfähigkeit und einen stabilen RDS(ON) nach 1.000 Stunden thermischer Wechselbeanspruchung und Zuverlässigkeit nach MSL 3 gezeigt.