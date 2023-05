Neue Marktanalyse von aposcope / Digitalisierung Apotheken sehen Chancen und haben Nachholbedarf

Berlin (ots) - Digitale Geschäftsprozesse, künstliche Intelligenz, Social Media

und Co.: Laut einer aktuellen Erhebung von aposcope, sehen Apotheker:innen und

PTA noch Nachholbedarf bei der Digitalisierung des Apothekenwesens. Die Chancen

einer Digitalisierung von Prozessen wollen die Teams nutzen und erhoffen sich

dadurch Arbeitserleichterungen. Nötige Weiterbildungen bleiben angesichts von

Personalmangel und Überlastung derzeit oft auf der Strecke.



Während die Debatte um und über das E-Rezept anhält, hat die Digitalisierung auf

vielen Ebenen längst Einzug in die deutschen Apotheken gehalten. Rund 82 % der

befragten Apothekeninhaber:innen gaben an, eine Website für ihre Apotheke zu

verwenden; viele bieten außerdem einen Online-Shop an oder sind per

Apotheken-App präsent. Bereits 38 % der Apotheken nutzen Social Media

Plattformen zur Werbung von Kund:innen. Dass dies jedoch nur die ersten Schritte

eines längeren digitalen Wegs sind, wird klar, wenn man einen Blick auf die

sonstigen Anforderungen wirft, mit denen die Apotheken in diesem Themengebiet

konfrontiert werden. Besonders bei digitalen Geschäftsprozessen, wie dem

Management von Rezepten, Dokumenten und Kommissionierungen, setzen die

Inhaber:innen auf digitale Lösungen. Online-Serviceportale und E-Mail-Kontakt

sind die beliebtesten digitalen Kontaktwege zu Herstellern.