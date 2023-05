ENERGIETAGE 2023 mit Thesen zur aktuellen Energiewende- und Klimaschutzpolitik eröffnet

Berlin (ots) - "Energiewende: jetzt! gemeinsam!" lautet das Motto der

ENERGIETAGE 2023 (https://www.energietage.de/home.html) , die heute eröffnet

wurden.



In seiner Eröffnungsrede präsentierte Jürgen Pöschk, Initiator und

Hauptveranstalter der ENERGIETAGE, Thesen zur aktuellen Energiewende- und

Klimaschutzpolitik. So hätten Energiewende und Klimaschutz kein Technik-,

sondern ein rapide wachsendes Akzeptanzproblem. Hier seien neue Schwerpunkte und

Akteure auf der politischen Agenda gefordert. Aus diesem Grund haben die

Energietage 2023 erstmals den Schwerpunkt "Energiewende und Gesellschaft" in das

Programm aufgenommen, deren Veranstaltungen Themen wie Akzeptanz- und

Partizipationsfragen sowie Methoden der Klimakommunikation adressieren.