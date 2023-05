FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed weiter gestiegen. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1035 Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht an der Marke von 1,10 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0965 Dollar festgesetzt.

Die Aussicht auf eine erneute Anhebung der Leitzinsen in den USA konnte dem Dollar vorerst keinen Auftrieb verleihen. Bei der Entscheidung der Fed am Abend wird fest mit der zehnten Erhöhung in Folge gerechnet. Allgemein erwartet der Markt einen Zinsanstieg um 0,25 Prozentpunkte.