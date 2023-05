Zentraler Inhalt beider Verträge ist der Neubau der Neuen Grundschule Lehe, derNeuen Oberschule Lehe und des Schulzentrums Hamburger Straße in Geestemünde, indas die Oberschule Geestemünde und die Grundschule Allmersschule einziehenwerden. Gebaut werden sie bis 2025 vom Team der "Allianz 3 Schulen" bestehendaus der Städtischen Grundstücksgesellschaft Bremerhaven mbH (STÄGRUND) alsBauherrin, der BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung undStadtentwicklung mbH als Projektmanagerin sowie Architekten, Fachplanern,ausführenden Bauunternehmen und Pädagogen. Insgesamt rund 190 Millionen Euroinvestiert die STÄWOG-Gruppe in das Projekt.Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt Bremerhaven mit der am Freitaggeleisteten Unterschrift von Schulstadtrat Michael Frost, die Schulen auf 30Jahre anzumieten. Die Höhe der jährlichen Mietzahlungen wird maßgeblich von denaktuellen Finanzierungskonditionen abhängig sein, wurde zuletzt aber auf 14,4Millionen Euro kalkuliert. In dieser Summe enthalten sind nicht nur die Nutzungder Schulgebäude, sondern auch die fortwährende Instandhaltung durch dieEigentümerin, die STÄWOG-Tochter STÄGRUND.Innovative Schulen machen die Stadt attraktiver"Bremerhaven steht, wie viele Kommunen, vor multiplen Herausforderungen im

Bremerhaven (ots) - Der Neubau dreier moderner und innovativer Schulen in Bremerhaven durch die "Allianz 3 Schulen" nach dem Verfahren der Integrierten Projektabwicklung (IPA) macht einen gewaltigen Schritt voran. Grundlage dafür waren am Freitag, 28. April, die Unterzeichnung des Mietvertrages für die Schulen durch die Stadt Bremerhaven und die Unterzeichnung der nächsten Stufe des IPA-Vertrages. Weit mehr Publikum als erwartet wollte dabei sein, bei der Unterzeichnung der Verträge im timeport 2. Besonders die zahlreichen Lehrer:innen, Grundschüler:innen und Oberschüler:innen aus Bremerhaven machten deutlich, wie groß der Grund zum Feiern ist, wenn mit diesem Termin die Bauphase für die Schulneubauten eingeläutet wird. Von einem "historischen Tag für Bremerhaven" sprachen Marina und Louis, Zehntklässler der Neuen Oberschule Lehe und Moderatoren der Veranstaltung, vom "ersten Schulneubau seit fast 50 Jahren in Bremerhaven", von "monatelanger, intensiver Arbeit in der Planung und Vorbereitung" und von einer "Schullandschaft, auf die wir stolz sein können" sprachen die weiteren Redner. Einen Bauspaten, hatten Marina und Louis auch mitgebracht - denn nun kann es sofort losgehen mit den Bauarbeiten.

Schulneubau in Bremerhaven "Allianz 3 Schulen" startet in die Bauphase / Deutschlandweit das erste IPA-Projekt der öffentlichen Hand im Hochbau wird in Bremerhaven mit drei neuen Schulen umgesetzt (FOTO)

