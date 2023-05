iMetal gibt Hochstufung von US-Notierung auf OTCQB Market bekannt

Vancouver (British Columbia), 3. Mai 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources Inc. (TSX-V: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien per Handelsbeginn am 3. Mai 2023 erfolgreich vom OTC Pink auf den OTCQB Venture Market („OTCQB“) unter dem Symbol „IMRFF“ hochgestuft wurden. Die Stammaktien des Unternehmens notieren weiterhin unter dem Kürzel „IMR“ an der TSX Venture Exchange und unter dem Kürzel „A7V“ an der Börse Frankfurt.