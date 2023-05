Wirtschaft Dax baut Gewinne zum Mittag aus - Autowerte unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start seine Gewinne bis zum Mittag ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.835 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Am Anfang der Kursliste rangierten am Mittag die Aktien von Merck, Sartorius und Siemens. Entgegen dem Trend im Minus waren unter anderem Daimler Truck, Porsche und Volkswagen. Der Mittwoch steht an der Frankfurter Börse ganz im Zeichen des Fed-Zinsentscheids, der am Abend ansteht.