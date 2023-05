Björn Cochlovius neuer CEO von Eleva / Erfahrener Molekularbiologe und Unternehmer führt Freiburger Biotech-Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase

Freiburg (ots) - Dr. Björn Cochlovius ist der neue CEO des Freiburger

Biotech-Unternehmens Eleva. Der renommierte Onkologe, Immunologe und

Molekularbiologe verstärkt das Unternehmen, das die einzigartige auf Moos

basierte Technologieplattform 'Bryotechnologie' zur Herstellung von komplexen

therapeutischen Proteinen entwickelt hat. Cochlovius bringt fast drei Jahrzehnte

Erfahrung in wissenschaftlichen, unternehmerischen und beraterischen

Führungsfunktionen in seinem Fachgebiet mit.



"Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung. Eleva ist in der

entscheidenden Phase seiner Entwicklung. Jetzt gilt es, über zwanzig Jahre

hartnäckiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit eines Teams exzellenter

Wissenschaftler in die industrielle und medizinische Anwendung zu bringen.

Elevas 'Bryotechnologie' ist das vielversprechendste pflanzenbasierte

Herstellungsverfahren für komplexe therapeutische Proteine zur Behandlung

seltener und unterversorgter Krankheiten", erklärt Cochlovius.