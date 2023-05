Mehrweg-Allianz startet bundesweite Mitmach-Aktion "Mehrweg ist Klimaschutz" und fordert von Umweltministerin Lemke, die Mehrwegförderung aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen

Berlin (ots) -



- Verbraucherkampagne informiert in mehr als 5.000 Betrieben des Getränkehandels

über Mehrwegflaschen als klimafreundliche Getränkeverpackung

- Klimaschutz ganz einfach: Bei Mitmach-Aktion können 20 Familien ein Jahr

kostenlose Getränke in regionalen Mehrwegflaschen gewinnen

- Mehrweg-Allianz fordert von Umweltministerin Lemke Einwegabgabe von mindestens

20 Cent zur Erreichung der gesetzlichen Mehrwegquote von 70 Prozent



Die Mehrweg-Allianz startet heute ihre bislang größte Informationskampagne

"Mehrweg ist Klimaschutz" mit einer groß angelegten Mitmach-Aktion für

Verbraucherinnen und Verbraucher. In den kommenden Monaten können 20 Familien

jeweils ein ganzes Jahr Freigetränke in Mehrwegflaschen gewinnen und werden so

darauf aufmerksam gemacht, wie einfach es ist, mit Mehrweg das Klima zu

schützen. Gerade angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise und der

besorgniserregenden Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und Rohstoffen ist

der Einsatz klimafreundlicher Mehrwegflaschen wichtiger denn je. Die Allianz aus

Umwelt- und Branchenverbänden fordert Umweltministerin Steffi Lemke daher auf,

die im Koalitionsvertrag vereinbarte Mehrwegförderung im Getränkebereich endlich

umzusetzen: Durch eine Abgabe auf Einweg-Plastikflaschen, Dosen und

Getränkekartons von mindestens 20 Cent zusätzlich zum Pfand.