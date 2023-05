Incogni erhebt Klage gegen die GfK Group, weil sie das Recht der Kunden auf Vergessenwerden gemäß DSGVO. ignoriert

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - Incogni, ein Unternehmen zum Schutz der

Privatsphäre, hat bei der niederländischen Datenschutzbehörde (DPA) eine

Beschwerde und einen Durchsetzungsantrag gegen die GfK-Gruppe, das größte

Marktforschungsunternehmen in Deutschland, eingereicht. In der Beschwerde wird

behauptet, dass GfK die Anträge von Incogni-Kunden auf Löschung von Daten

konsequent ignoriert hat, darunter fast 500 Anträge niederländischer Kunden, die

ihr Recht auf Löschung gemäß Artikel 17 der DSGVO wahrgenommen haben. Die

Beschwerde von Incogni enthält auch einen Antrag auf Durchsetzung, der darauf

abzielt, das DPDA förmlich aufzufordern, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,

um die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften durch GfK

sicherzustellen.



"Unternehmen, die den Verbrauchern bei der Wahrnehmung ihrer Datenschutzrechte

Steine in den Weg legen, sind ein weit verbreitetes Problem. Incogni ist der

Ansicht, dass der Datenschutz ein grundlegender Aspekt des Schutzes der

Persönlichkeitsrechte, der Förderung demokratischer Werte und der menschlichen

Entwicklung im digitalen Zeitalter ist. Wir ergreifen rechtliche Schritte, um

sicherzustellen, dass Löschanträge von Unternehmen, die personenbezogene Daten

erwerben, aufbewahren oder handeln, ernst genommen werden", sagt Darius

Belejevas (mailto:darius.belejevas@surfsharkteam.com) , Leiter von Incogni.





GfK Group ist das größte Marktforschungsunternehmen in Deutschland, das Datenund Informationen für die Konsumgüterindustrie bereitstellt. Die Gruppe hat esden Kunden von Incogni unnötig schwer gemacht, ihre persönlichen Daten löschenzu lassen.Die DSGVO gewährt Menschen in der Europäischen Union (EU) und dem EuropäischenWirtschaftsraum (EWR) das Recht auf Vergessenwerden. Dies bedeutet, dass dieUnternehmen verpflichtet sind, die personenbezogenen Daten der Einwohner zulöschen, wenn sie dazu aufgefordert werden.Die Einwohner dieser Länder können dieses Recht ausüben, indem sie entsprechendeAnfragen an jedes Unternehmen richten, das über ihre Daten verfügt,einschließlich Unternehmen wie die GfK Group. Die DSGVO verbietet es diesenUnternehmen auch, die Ausübung dieser Rechte zu behindern, und bestraft Verstößeoft mit erheblichen Geldstrafen.Die Maßnahmen von Incogni gehen über die aktuelle Beschwerde gegenüber der GfKhinaus, da das Unternehmen den effektiven Umgang mit Anträgen auf Datenlöschungals ersten Schritt in einer umfassenderen Mission zur Schaffung einergerechteren und datenschutzorientierten digitalen Landschaft betrachtet."Unternehmen, die große Mengen an Nutzerdaten verarbeiten, insbesondereDatenbroker, machen es den Menschen oft sehr schwer, ihre Daten löschen zulassen. Viele dieser Unternehmen verlangen sensible persönliche Informationen,um einen Antrag auf Löschung zu stellen", so Belejevas abschließend.Die potenziellen Auswirkungen der von der DPA geforderten Maßnahme sindweitreichend, da Unternehmen, die große Mengen an Nutzerdaten verwalten,insbesondere Datenmakler, Einzelpersonen, die ihre persönlichen Daten löschenwollen, oft ungerechtfertigte und illegale Hindernisse in den Weg legen. DieseHindernisse können in vielerlei Form auftreten, beispielsweise bei Unternehmen,die für die Bearbeitung von Löschungsanträgen hochsensible personenbezogeneDaten verlangen. Der Ausgang dieser Verfahren dürfte von Unternehmen, dieinnerhalb und außerhalb der EU tätig sind, genau beobachtet werden.Incogni ist ein Dienst zur Entfernung personenbezogener Daten, der Kunden dabeihilft, sich aus den Datenbanken von Datenbrokern auszutragen. Mit der Einführungder Entfernung von Personensuch-Websites ist Incogni nun einer der umfassendstenDienste zur Entfernung persönlicher Informationen auf dem Markt, der über 180Datenbroker abdeckt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht,Einzelpersonen die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zu ermöglichen undihre Privatsphäre zu schützen. Mit seiner benutzerfreundlichen Plattform und denautomatisierten Entfernungsanfragen macht Incogni es Kunden einfach, sich vonDatenbroker-Datenbanken abzumelden, was ihnen hunderte Stunden mühseliger Arbeitspart.