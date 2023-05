bonprix schließt Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz von 1,76 Milliarden Euro ab - positive Entwicklungen in zahlreichen europäischen Märkten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) - Vor dem Hintergrund herausfordernder makroökonomischerBedingungen hat das internationale Modeunternehmen bonprix das Geschäftsjahr2022/23 mit einem Umsatz von 1,76 Mrd. Euro (IFRS) beendet. Dies entsprichteinem Umsatzrückgang von rund 9 Prozent gegenüber einem starken Vorjahr (1,94Mrd. Euro). Einen deutlichen Anteil daran hatte der Rückzug des Unternehmens vomrussischen Markt, der zu erheblichen Sonderbelastungen führte und denGesamtumsatz der bonprix Gruppe um circa 3 Prozent minderte. Daneben war dasGeschäft im Heimat- und Kernmarkt Deutschland von Konsumzurückhaltung geprägt,was ebenfalls zu einem Umsatzrückgang führte - mit dem Start in das neueGeschäftsjahr 2023/24 zeigen sich hier jedoch deutliche Erholungstendenzen.Vielfach gute Umsatzentwicklungen verzeichnete das Unternehmen dagegen imeuropäischen Ausland mit Zuwachsraten in über zehn Märkten. Seit März schärftbonprix mit neuem Logo und Markenauftritt sein Profil als internationale,digitale Fashion Brand. Auch personell gibt es Neuigkeiten: Carolin Klar istseit Beginn des aktuellen Geschäftsjahres Mitglied der Geschäftsführung.Steigende Kosten in vielen Lebensbereichen, Inflation und eine damit verbundeneVerunsicherung bei den Verbraucher*innen haben im vergangenen Jahr dasKonsumklima bestimmt und auch bei https://www.bonprix.de/ zu einer gebremstenGeschäftsentwicklung geführt. "Besonders im ersten Geschäftshalbjahr haben wirals Modeunternehmen die schwierigen konjunkturellen Bedingungen zu spürenbekommen, die sich in den einzelnen bonprix Ländern unterschiedlich ausgewirkthaben. Durch unsere flexible Steuerung des Markt- und Angebotsportfolios konntenwir im zweiten Geschäftshalbjahr bereits deutliche Verbesserungen erzielen.Besonders zufrieden sind wir mit den positiven Entwicklungen in vielen unserereuropäischen Märkte", kommentiert Dr. Kai Heck, für den Finanzbereichverantwortlicher Geschäftsführer bei bonprix. Auch für das bereits gestarteteGeschäftsjahr 2023/24 gilt es, die makroökonomischen Einflüsse auf dasinternationale Geschäft differenziert zu analysieren und daraus gezielteMaßnahmen abzuleiten: "So wollen wir auch zukünftig positive Tendenzen, wieaktuell auf dem deutschen Markt, für uns nutzen und ausbauen", ergänzt Kai Heck.Internationale Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2022/23Bei der Betrachtung der über 25 internationalen Märkte von bonprix ergibt sichein gemischtes Bild. Die meisten europäischen Länder bewegen sich aufVorjahresniveau, elf Märkte weisen positive Wachstumsraten auf.- Die Mehrzahl der west- und nordeuropäischen Länder konnte positiveUmsatzentwicklungen verzeichnen. Dazu zählen Österreich, die Schweiz, die