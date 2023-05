Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bern (ots) - Henrik Telepski ist Experte für die Steuerberatung und hat sich mitseiner Telepski Treuhand GmbH darauf spezialisiert, hauptsächlich digitalaufgestellte Unternehmen dabei zu unterstützen, Steuern in bedeutendem Umfangeinzusparen. Der Service umfasst die Durchführung von Firmengründungen undUmwandlungen sowie die Erledigung der Buchhaltung nebst Steuerberatung. Beisämtlichen Dienstleistungen profitieren die Kunden von der exzellenten Expertisedes Teams. Erfahren Sie hier, was es für die Gründung einer GmbH in der Schweizbraucht.Wer sich selbstständig macht, steht vor der Wahl der passenden Unternehmensform.Meist fällt die Entscheidung zugunsten der Einzelfirma, da sie keine Einlagenerfordert und die Gründung vergleichsweise unkompliziert vonstattengeht. Doch abeiner nennenswerten Höhe des Gewinns zeigen sich die Nachteile der Rechtsformund die Suche nach einer vorteilhaften Alternative ist ratsam. Damit rückt dieGesellschaft mit beschränkter Haftung, kurz GmbH, in den Blickpunkt. Beiunternehmerischen Tätigkeiten mit hohem Wachstumspotenzial kann sie sogar vonAnfang an die beste Lösung sein. Henrik Telepski ist als Geschäftsführer derTelepski Treuhand GmbH ein erfahrener Spezialist in Sachen Steuern. Er weiss,wie sich Unternehmen am besten aufstellen sollten und welcheUnternehmensstruktur sich anbietet, um die grösstmögliche Steuerersparnis zuerreichen. Im Folgenden hat der Fachmann zusammengefasst, was es bei derGründung einer GmbH in der Schweiz zu beachten gilt.Warum lohnt es sich, in der Schweiz eine GmbH zu gründen?Der Vorteil einer GmbH liegt vor allem darin, dass der erwirtschaftete Gewinn imUnternehmen bleibt. Das Privatvermögen der Gründer kann in der Regel nicht indie Haftung einbezogen werden, bleibt also geschützt. Bei der Einzelfirmahingegen gilt der gesamte Gewinn als private Einnahme. Er wird als Grundlage zurBerechnung der Einkommensteuer und der Abgaben zur Sozialversicherungherangezogen. Für die Inhaber von Betrieben mit rascher Entwicklung - oftmalshandelt es sich um digitale Unternehmen - kann das sehr kostspielig werden.Werden sie jedoch als GmbH geführt, kann der Geschäftsführer selbst bestimmen,welchen Teil des Gewinns er sich auszahlt. Dadurch bleibt mehr Geld imUnternehmen, das zur Investition und zum weiteren Wachstum genutzt werden kann.Hinzu kommen weitere Vorteile: Neben enormer steuerlicher Vorteile gestaltensich beispielsweise auch ein Unternehmensverkauf oder die Einbindung neuer