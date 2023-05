Berlin/Wien (ots) - Der Kauf von wiederaufbereiteter Elektronik spart bis zu 91

Prozent CO2, 97 Prozent Wasser und 80 Prozent Elektronikmüll im Vergleich zum

Kauf neuer Produkte.



Die Klimakrise macht deutlich: Es werden zu viel CO2 und Abfall produziert. Auf

der Welt wird vielerorts das Wasser knapp. Zum morgigen "Earth Overshoot Day"

sind alle Ressourcen in Deutschland für dieses Jahr aufgebraucht und die

Gesellschaft lebt den Rest des Jahres auf Kosten künftiger Generationen. Um

Ressourcen zu sparen, braucht es alternative Geschäftsmodelle und eine

verlängerte Lebensdauer von Produkten. Wie viele CO2-Emissionen, Wasser und

Elektroschrott durch den Kauf eines wiederaufbereiteten Elektronikgeräts statt

eines neuen Geräts wirklich gespart werden können, hat der Online-Marktplatz für

gebrauchte Elektronikgeräte, https://www.refurbed.de/?category_type=electronics

, zusammen mit der Fraunhofer Forschungsgesellschaft untersucht.





Für die neue Studie zum Produktfußabdruck von Elektronikartikeln wurden dieUmweltauswirkungen der Produkte in der ersten und zweiten Nutzungsphase (Neukaufund Refurbishment) berechnet. Erhoben wurden weltweit neue Vergleichsdaten fürdas Apple iPhone 11, das Samsung Galaxy S20 FE, das Apple iPad Pro 4 2020, dasApple MacBook Air 2017 13,3 sowie das Lenovo Thinkpad T460 i5.Größter CO2-Ausstoß in der ProduktionBei der Neuproduktion eines Elektronikartikels entstehen 80 Prozent desCO2-Ausstoßes in der Produktionsphase. Für das Apple iPhone 11 sind das 56,9 kgCO2. Durch das Refurbishment, also die professionelle Wiederaufbereitungdesselben Modells, werden dagegen 2,8 kg pro Gerät ausgestoßen. Der gesamteProduktfußabdruck eines neuen Apple iPhone 11 berücksichtigt neben derProduktion unter anderem auch Materialgewinnung, Transport, Nutzung durch dieKonsument:innen und verursacht einen Gesamtausstoß von 72 kg CO2. Einaufbereitetes Apple iPhone 11 hingegen kommt auf 15,7 kg CO2. So könnenKonsument:innen, die ein aufbereitetes anstelle eines neuen Apple iPhone 11kaufen, die verursachten CO2 Emissionen um 78 Prozent reduzieren. DieCO2-Einsparungen variieren über die verschiedenen Produktkategorien hinweg undliegen zwischen 69 Prozent beim Refurbishment eines Lenovo Thinkpad T460 i5 und83 Prozent im Fall des untersuchten Apple MacBook Air 2017.Wassermassen bei Smartphone-NeuproduktionenDie Neuproduktion eines Smartphones benötigt eine gewaltige Menge an Wasser.Konkret sind es beim Apple iPhone durchschnittlich 12.075 Liter. DieWiederaufbereitung desselben braucht hingegen 1.695 Liter. So könnenKonsument:innen 86 Prozent Wasser sparen, wenn sie sich für den Kauf eines