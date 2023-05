Else führt sein Produktangebot in über 600 Geschäften von Kanadas zweitgrößtem Einzelhändler ein

Die Entscheidung des zweitgrößten Einzelhändlers Kanadas, das gesamte Produktangebot von Else Nutrition in sein Sortiment aufzunehmen, erhöht die Verfügbarkeit der Else-Produkte für Verbraucher in allen zehn Provinzen in einem vertrauten familiären Umfeld erheblich.

VANCOUVER, BC, 3. Mai 2023 / IRW-Press / – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Vertriebsreichweite auf dem kanadischen Markt auf Kanadas zweitgrößten Lebensmitteleinzelhändler erweitert hat. Die landesweite Markteinführung umfasst die Else-Kleinkindnahrung, die Kinder-Shakes in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade sowie die Baby-Cerealien in den Geschmacksrichtungen Original und Vanille.

Ab diesem Monat werden die innovativen Produkte von Else in mehr als 600 weiteren Geschäften in ganz Kanada erhältlich sein, und zwar über mehrere Supermarktketten und Gebiete hinweg. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Else Nutrition, das seine Produkte in Kanada seit Juli 2022 im Online-Handel anbietet. Die kanadischen Verbraucher können nun die pflanzliche Kleinkindnahrung, die Kinder-Shakes und die Baby-Cerealien von Else in den Regalen einer weiteren nationalen Lebensmittelkette finden.

„Wir sind sehr stolz darauf, unsere Präsenz in Kanada auszubauen und mit einem vertrauenswürdigen und angesehenen Einzelhändler zusammenzuarbeiten, der unsere Vision teilt, ein gesundes und nachhaltiges Angebot für Familien bereitzustellen“, sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. „Kanada ist ein Schlüsselmarkt für uns, da wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und Millionen neuer potenzieller Kunden erreichen wollen, die sich Clean-Label-Alternativen zu milch- und sojabasierter Ernährung wünschen.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elsenutrition.com oder folgen Sie Else Nutrition auf LinkedIn.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Muttergesellschaft, Else Nutrition Holdings Inc., ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich am amerikanischen OTCQX-Markt unter dem Börsensymbol BABYF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt. Else wurde im Herbst 2020 in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung auf Amazon zum Nr.-1-Bestseller. Das Unternehmen wurde auf der World Plant-Based Expo 2021 mit dem Preis für die beste Alternative zu Milchprodukten ausgezeichnet und war auf der Expo West 2022 in der Kategorie „Pflanzenbasierter Lebensstil“ Finalist des Nexty Award. Im September 2022 wurde Else Super Cereal zum Nr.-1-Bestseller der Kategorie „Cerealien für Babys“ aller Marken auf Amazon.