Asante Gold Corporation geht davon aus, Finanzergebnisse per Jahresende bis Ende Mai einzureichen, und gibt Gewährung von Management Cease Trade Order bekannt

Die MCTO verbietet den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens durch den Chief Executive Officer und den Chief Financial Officer des Unternehmens, sowohl direkt als auch indirekt, solange die Jahresberichte nicht eingereicht sind, erlaubt jedoch den weiteren Handel durch andere Personen als den Chief Executive Officer und den Chief Financial Officer. Die MCTO bleibt in Kraft, bis das Unternehmen die Jahresberichte einreicht.

Infolge der Notierung des Unternehmens an der Ghana Stock Exchange per 29. Juni 2022 ist das Unternehmen gemäß National Instrument 51-102 kein „Venture-Ausgeber“ mehr und die Frist für die Einreichung der Jahresberichte wurde von 31. Mai 2023 auf 1. Mai 2023 vorverlegt.

Aufgrund der Komplexität in Zusammenhang mit der Konsolidierung des am 10. August 2022 abgeschlossenen Erwerbs der Goldmine Chirano stellte Asante fest, dass es nicht in der Lage war, die Frist vom 1. Mai 2023 (die „Einreichungsfrist“) für die Jahresberichte einzuhalten. Das Unternehmen und dessen Auditoren bewerten nach wie vor das Buchhaltungsverfahren hinsichtlich des Kaufpreises für diesen Erwerb.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien in den Abschnitten 9 und 10 der National Policy 12-203 zu erfüllen, indem es zweiwöchentliche Statusberichte in Form von Pressemitteilungen herausgibt, solange die Jahresberichte ausstehend sind.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um eine frühe Produktion zu ermöglichen. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.