Bad Soden (ots) -



- Industriegasespezialist legt Finanzkennzahlen für Geschäftsjahr 2022 vor

- Gesamtumsatz* erstmals über der Marke von 4 Milliarden Euro

- Jahresüberschuss ebenso deutlich gestiegen

- CEO Bernd Eulitz: "Messer hat erneut die Stärke seines Geschäftsmodells unter

Beweis gestellt und sieht großes Potenzial für weiteres Wachstum."



Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und

Spezialgase in privater Hand, ist im Geschäftsjahr 2022 mit deutlichen Zuwächsen

bei Umsatz und Gewinn auf Wachstumskurs geblieben. Die wirtschaftliche Erholung,

die sich nach der Lockerung pandemiebedingter Einschränkungen fortsetzte, hat zu

einer steigenden Nachfrage nach Industriegasen in vielen für Messer relevanten

Märkten geführt. Die hohen Inflationsraten sowie die geopolitischen

Herausforderungen standen dem belastend gegenüber.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In einem weiterhin anspruchsvollen politischen und konjunkturellen Umfeld hatMesser im vergangenen Jahr seinen Gesamtumsatz*, der die Messer Group und dasJoint Venture Messer Industries umfasst, um 19,6 Prozent und damit erneutzweistellig gesteigert. Mit 4,16 Milliarden Euro* hat Messer erstmals die Markevon 4 Milliarden Euro übertroffen. Der Jahresüberschuss der Messer Group, derauch den anteiligen Gewinn von Messer Industries enthält, stieg zugleich umknapp ein Viertel auf 346 Millionen Euro.Der Vorstandsvorsitzende Bernd Eulitz erklärte: "Messer hat erneut die Stärkeseines auf Stabilität und Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftsmodells unterBeweis gestellt. Wir haben wieder gezeigt, dass wir mit unserer breitenregionalen und sektoralen Diversifikation in der Lage sind, auch unteranspruchsvollen Bedingungen profitabel zu wachsen. Auf diesem Weg werden wirvoranschreiten und das große Potenzial nutzen, das wir für ein konsequentkunden- und werteorientiertes Unternehmen wie Messer im globalen Wettbewerbsehen."Die Investitionen in die Absicherung bestehenden Geschäfts und die Erschließungneuer rentabler Wachstumspotenziale hat Messer im Jahr 2022 weiter erhöht: DieGesamtinvestitionen* wurden um mehr als 100 Millionen Euro oder rund ein Fünftelauf 625 Millionen Euro gesteigert.Umsatz in den Regionen wächst dynamischDas Geschäft der Messer Group in China stand im Zeichen eines schwierigenwirtschaftlichen Umfelds. Die strengen Pandemierestriktionen und die Probleme imImmobiliensektor haben die Nachfrage in der Stahlindustrie negativ beeinflusstund auch den Bau neuer Anlagen verzögert. Positiv entwickelte sich jedoch dasGeschäft mit Kunden anderer Branchen sowie mit Spezialgasen. Der Umsatz stieg