--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen

https://ots.de/K8RA8o

--------------------------------------------------------------



Dortmund (ots) - Mit ihrer neuen Tariflinie ExpatProtect macht die Continentale

das Auslandskrankenkollektivgeschäft noch attraktiver: Vermittler und Kunden

profitieren neben der jahrzehntelangen Erfahrung der Continentale von einem

hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Unkompliziert ist der schlanke

Abschluss ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeiten. Dadurch ist eine einheitliche

Beitragsstruktur möglich. Ein Online-Portal sorgt für eine einfache

Vertragsverwaltung.





"In unserer globalisierten Welt gewinnt die Entsendung von Mitarbeitern insAusland für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Die Nachfrage in diesem Bereichwächst deutlich. Deshalb haben wir mit ExpatProtect eine neue Tariflösung fürlangfristige Auslandsaufenthalte geschaffen. Diese eignet sich sehr gut fürkleine und mittelständische Unternehmen", sagt Dr. Helmut Hofmeier, VorstandKranken der Continentale. Als starker Partner versichert die Continentalebereits seit Jahrzehnten Kollektive von deutschen Versicherten im Ausland(Expats) ebenso wie Kollektive von ausländischen Versicherten, die nachDeutschland kommen oder in Drittländern eingesetzt werden (Impats).Umfangreiche LeistungenDie Tariflinie ExpatProtect besteht aus den Tarifen ExpatProtect undExpatProtect+. Diese zeichnen sich durch umfangreiche Leistungen aus. Dazugehören etwa 100 Prozent Kostenerstattung für ambulante und stationäreBehandlungen, für medizinisch sinnvollen Rücktransport undAssistance-Leistungen. ExpatProtect+ verzichtet außerdem auf Begrenzungen füreinzelne Leistungspositionen. Komplettiert wird die Tariflinie durch dengünstigen Krankentagegeldtarif ExpatProtect KT.Schlanker Abschluss und einfache BeitragsstrukturEin weiterer Vorteil von ExpatProtect ist der schlanke Abschluss. So ist dieAnmeldung der Mitarbeiter ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten möglich.Vorerkrankungen sind mitversichert. Dadurch ist eine einheitlicheBeitragsstruktur pro Person möglich. Jeder Mitarbeiter, unabhängig vom Alteroder vom Gesundheitszustand, kostet in der Absicherung also den gleichenBeitrag. Dadurch sind die Tarife besonders transparent und einfach zu verstehen.Familienangehörige mitversichert, kein Ausschluss von RisikogebietenPraktisch ist zudem, dass mitreisende Familienangehörige mit gleichemLeistungsumfang versichert sind. Nach Beendigung des Auslandseinsatzes kannunter bestimmten Voraussetzungen außerdem eine Möglichkeit zurWeiterversicherung vereinbart werden. Der Versicherungsschutz ist zudem weltweitgarantiert. Risikogebiete sind somit nicht ausgeschlossen. Das gilt auch fürPandemien.Schlanke Verwaltung mit wenigen KlicksEinfach ist auch die Verwaltung der Verträge. Durch das Online-Portal Expat-Desksind die Prozesse digital und schlank gehalten. Die An- und Abmeldung derMitarbeiter erledigt das Unternehmen mit wenigen Klicks. Zudem haben dieMitarbeiter jederzeit Zugriff auf die Verträge. Sie könnenVersicherungsbestätigungen abrufen und Rechnungen mit wenigen Klicks komfortabeleinreichen.Mehr Informationen zum Auslandskrankenkollektivgeschäft der Continentale gibt esunter https://www.continentale.de/versicherung-expats-impats . Freie Vermittlerfinden Tarifdetails sowie weitere für sie speziell aufbereitete Informationen zuExpatProtect auf https://makler.continentale.de/conglobe-expatprotect .Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208mailto:presse@continentale.dehttp://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/5499970OTS: Continentale Versicherungsverbund