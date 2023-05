Wuppertal (ots) - Die Vorwerk Gruppe hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich

abgeschlossen und im Kerngeschäft - dem Direktvertrieb hochwertiger

Haushaltsgeräte - erneut ein Umsatzwachstum erzielt. Damit bleibt Vorwerk das

Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und ist weltweit führend im

Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte.



"Unser klarer strategischer Kurs mit konsequenten unternehmerischen

Entscheidungen und unser klares Bekenntnis zum Direktvertrieb haben sich gerade

in diesem schwierigen Jahr einmal mehr als richtig erwiesen. Es hat sich erneut

gezeigt, wie sehr unsere Vorwerk Community aus Beraterinnen, Beratern,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kundinnen und Kunden von unserem

Vertriebsmodell überzeugt ist und mit Herausforderungen umgehen kann. Damit

haben wir ideale Voraussetzungen, um unseren Wachstumskurs in der

Unternehmensgruppe fortzusetzen", zeigt sich Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des

Vorstands der Vorwerk Gruppe, überzeugt.





Insgesamt war das Jahr 2022 auch für Vorwerk von massiven Herausforderungengeprägt. Insbesondere die Auswirkungen des russischen Kriegs in der Ukraineerforderten ein kontinuierliches Krisenmanagement in Hinblick auf dieLieferketten und Materialbeschaffung sowie die Energiesicherheit bzw.Energiekosten. Unter diesen Vorzeichen erzielte die Vorwerk Gruppe 2022 einenNettoumsatz von 3,2 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft, dem Direktvertriebhochwertiger Haushaltsgeräte, konnte erneut ein Umsatzwachstum erzielt werden.Die Anzahl von Beraterinnen und Beratern wurde erneut gesteigert und liegt nunim Jahresdurchschnitt bei knapp 95.000.Der Geschäftsbereich Thermomix erzielte einen Rekordumsatz von 1,7 MilliardenEuro. Dabei sorgte insbesondere die Limited Edition Black zu Beginn des Jahres2022 für Aufsehen. Auch das im Thermomix®, integrierte, digitale Rezept-PortalCookidoo® ist weiterhin äußerst erfolgreich, verfügt mittlerweile über 90.000geprüfte Rezepte und ist auf über 4 Millionen Abonnentinnen und Abonnentengewachsen. Eine echte Innovation ist der neue Thermomix® Gemüse-Styler, der sicheiner hohen Nachfrage erfreut.Investitionen in innovative Produkte gehören zur DNA der VorwerkUnternehmensgruppe. Das belegt auch der Geschäftsbereich Kobold eindrucksvoll:Mit dem neuen Akku-Staubsauger Kobold VK7 wurde der Grundstein für eine neueStaubsaugergeneration gelegt. Vorwerk Italia hat in ihrem GeschäftsbereichFolletto den neuen Staubsauger bereits im April 2022 eingeführt und profitierteso besonders von einer positiven Umsatzentwicklung mit dem neuen Produkt.Vorwerk Folletto erreichte einen Gesamtumsatz von 390 Millionen Euro (ein Plusvon 4,4 Prozent) und bleibt damit stärkstes Vertriebsland in unseremStaubsaugerbereich.Auch in Deutschland war der positive Effekt nach der Einführung des neuenStaubsaugersystems VK7 erkennbar. Die deutsche Kobold-Gesellschaft musste zwareinen Umsatzrückgang auf 254 Millionen Euro hinnehmen - dies ist aber der erstspäter erfolgten Markeinführung des neuen Produkts sowie der in Teilenmangelnden Verfügbarkeit von Geräten aufgrund von Störungen in der Lieferkettegeschuldet. Insgesamt hat der Geschäftsbereich Kobold im Jahr 2022 eine stabileEntwicklung bei einem Umsatz von 803 Millionen Euro gezeigt.Im Jahr 2022 im neu etablierten "Robotik Kompetenz-Zentrum" am Vorwerk R&DStandort in Wuppertal Laaken entwickelt, steht 2023 zudem die nächsteProduktinnovation ins Haus: Der Kobold VR7-Saugroboter ergänzt den letztes Jahreingeführten VK7 Akku-Staubsauger zu dem modularen Kobold Reinigungssystemneuester Generation "Engineered in Germany".ÜBER VORWERKVorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweitführend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das internationalagierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet.Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertigerHaushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Vorwerk suchtstets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen dieBeraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentraleAnlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerkerwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2022) und ist inmehr als 60 Ländern aktiv.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHStefan WatzingerTel.: 069 955264-23E-Mail: mailto:s.watzinger@impact.agWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52621/5500033OTS: Vorwerk Gruppe