TÜV SÜD entwickelt sich stabil und besetzt Zukunftsthemen (FOTO)

München (ots) - TÜV SÜD steht für Sicherheit und Nachhaltigkeit in einer sich

rasch verändernden Welt. Der internationale Dienstleistungskonzern steigerte

seinen Umsatz im Jahr 2022 um 7,3 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro, während

das Ergebnis aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen um 13,4 Prozent auf 195

Millionen Euro zurückging. Weltweit beschäftigte TÜV SÜD im Jahr 2022 über

26.000 Mitarbeitende, nahezu die Hälfte davon im Ausland.



- Stabilität in Krisenzeiten: 2,863 Mrd. Euro Umsatz, 195 Mio. Euro Ergebnis

(EBIT)

- Investitionen in die Zukunft: 153,8 Mio. Euro für Digitalisierung und

Prüfinfrastruktur

- Wachstumsmärkte im Blick: Digitalisierung und Nachhaltigkeit