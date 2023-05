Veeva stellt Link Workflow vor, eine No-Code-Plattform für die Erstellung individueller Arbeitsablauf-Anwendungen

Prozessverantwortliche können auf einfache Weise Arbeitsabläufe mit Zielen, Ereignissen und Aufgaben zu Link-Daten definieren, einschließlich wichtiger Meinungsführer, Großkunden, klinischer Studien und Forschungseinrichtungen. Berichte und Dashboards sorgen für Prozesstransparenz, während granulare Sicherheits- und Prüfprotokolle die Kontrolle und Einhaltung von Vorschriften gewährleisten.

„Viele kritische Prozesse in den Lifesciences finden außerhalb der etablierten Anwendungsgrenzen statt und werden in Tabellenkalkulationen und E-Mails verwaltet", so Kilian Weiss, General Manager von Veeva Link. „Link Workflow bietet eine Grundlage für eine besser organisierte und vernetzte Ausführung im klinischen und kommerziellen Bereich."

Veeva Link besteht aus einer Reihe von vernetzten Datenanwendungen für Informationen in Echtzeit, die Link Key People, Link Key Accounts, Link Scientific Awareness, Link Medical Insights, Link SiteBase und Link TrialBase umfasst. Kunden können mit der No-Code-Plattform Link Workflow benutzerdefinierte Arbeitsabläufe auf Link-Daten aufbauen.

Link ist Teil der Veeva Commercial Cloud, einer Reihe von Software, Daten und Dienstleistungen zur Förderung der kommerziellen Exzellenz in den Liefesciences. Veeva kündigte außerdem bedeutende Innovationen in der Commercial Cloud an, darunter Vault CRM, die nächste Generation von CRM mit neuen CRM Bot- und Service-Center-Anwendungen.

Weitere Informationen

Mehr zu Veeva Link finden Sie auf: veeva.com/eu/Link Verbinden Sie sich mit Veeva unter LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Lifescience-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und betreut mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Veeva Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die in unserem Formular 10-K für das am 31. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 9 und 10), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

KONTAKT:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

jeremy.whittaker@veeva.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/4017022/Veeva_Systems_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/veeva-stellt-link-workflow-vor-eine-no-code-plattform-fur-die-erstellung-individueller-arbeitsablauf-anwendungen-301814575.html

Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 159,7EUR gehandelt.