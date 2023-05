WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem starken Jahresstart des Baumaschinenherstellers. Dabei dürfte der Verkauf von Vermögenswerten das operative Ergebnis (Ebit) angetrieben haben./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 22,05EUR gehandelt.



