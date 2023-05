Umbau der Landwirtschaft braucht Digitalisierung, Innovation, grüne Energie / IVA-Präsident Wagner für Förderung der Präzisionslandwirtschaft / Nervosität auf Märkten für Pflanzenschutz und Düngung (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Der Umbau der Landwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit wird

nur gelingen, wenn die Politik Innovationen wie Biologicals, Grünen Ammoniak,

Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaft konsequenter fördert. Starre

Vorgaben und pauschale Anwendungsverbote, wie sie aktuell die Diskussion um die

EU-Verordnung zur Pflanzenschutzmittel-Reduktion bestimmen, werden nicht

automatisch zu den Nachhaltigkeitszielen Biodiversität oder Klimaschutz

beitragen, senken aber in der Konsequenz die Erträge der Landwirtschaft.



Der Präsident des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), Michael Wagner, forderte

heute anlässlich der Jahrespressekonferenz des Wirtschaftsverbands in Frankfurt

mehr Engagement, damit die Chancen der Digitalisierung in der Praxis der

Landwirtschaft ankommen. "Fast ein Viertel der ausgebrachten

Pflanzenschutzmittel könnten theoretisch jetzt schon eingespart werden - ohne

dabei Ertrag einzubüßen, wenn alle Landwirte mit modernsten Technologien und

teilflächenspezifischer Applikation arbeiten würden. Dafür braucht es aber nicht

nur Hilfen bei der Investition in neue Maschinen, sondern auch Anstrengungen bei

Ausbildung und Beratung. Hier ist der Staat gefordert", so Wagner.