DXC vereint maßgeschneiderte End-to-End-Technologien, um technische Lösungen für die Automobilindustrie bereitzustellen. DXC arbeitet mit Ferrari an einem einheitlichen und skalierbaren digitalen Cockpit zur Modernisierung des bordeigenen Informations- und Unterhaltungssystems. Dies wird eine langfristige Software-Strategie ermöglichen, die in den ab 2024 produzierten Sportwagen von Ferrari eingesetzt werden kann.

Gemeinsam mit der Scuderia Ferrari wird DXC die neuesten, in der Formel 1 bewährten Technologien mit den modernsten Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) zusammenbringen. Darüber hinaus wird das DXC-Logo ab dem 5. Mai beim Formel 1 Grand-Prix von Miami auf dem äußeren Halo der Formel 1-Autos der Scuderia Ferrari sowie auf den Rennanzügen, Helmen und anderen Materialien der Fahrer erscheinen.

„Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit Ferrari an der grundlegenden Infrastruktur des Unternehmens und sind stolz darauf, eine Partnerschaft einzugehen, die auch die Begleitung des Unternehmens auf dem Weg in die technologische Zukunft umfasst", so Michael Corcoran, Global Lead, DXC Analytics & Engineering. „Wir sind bestrebt, innovative Technologien zu entwickeln, mit denen sich die Möglichkeiten im Auto verändern und das Fahrerlebnis für alle verbessern lassen."

DXC hat erkannt, dass die Entwicklung von Software für die Automobilindustrie mit dem Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen immer wichtiger wird, da sie das Fahrerlebnis im Auto verbessert und den Fahrer mit dem Automobilhersteller verbindet. DXC geht eine Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari ein, da das Unternehmen als erfolgreichster Rennstall in der Geschichte der Formel 1 gilt und für sein kontinuierliches Streben nach Innovation bekannt ist.