JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Chipkonzern dürfte weiter optimistische Signale senden, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorgelegten Ausblick auf den Quartalsbericht. Hinsichtlich der bereits Ende März erhöhten Prognosen erwartet er sich mehr Details./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 12:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 12:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 33,52EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38,50

Kursziel alt: 38,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m