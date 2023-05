DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Dass sich das onkologische Beratungsgremium der US-Gesundheitsbehörde FDA gegen eine umfassende Zulassung des Medikamentes Lynparza zur Prostatakrebs-Behandlung ausgesprochen habe, sei zwar leicht negativ für den britischen Pharmakonzern, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger hätten sich aber wohl schon seit einiger Zeit auf dieses Szenario eingestellt./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:00 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 134,3EUR gehandelt.