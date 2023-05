Hannover (ots) - Die casusQuo GmbH aus Hannover ist im April 20 Jahre alt

geworden. Seit 2003 bearbeitet das Unternehmen im Auftrag gesetzlicher

Krankenkassen deren Krankenhausabrechnungen. Die Kostenmanager*innen prüfen die

von den Krankenhäusern gegenüber den Kassen gestellten Abrechnungen und die

damit verbundenen Dokumentationen auf Einhaltung der gesetzlichen und

vertraglichen Regelungen zur Rechnungsstellung und zur Wirtschaftlichkeit der

Leistungserbringung. Das Ergebnis: korrekte Abrechnungen, gerechte Verteilung

der Leistungen - und für die Krankenkassen erhebliche Einsparungen. Seit ihrem

Bestehen hat die casusQuo bereits über 300 Mio. Euro für Krankenkassen

retaxiert, die der Versichertengemeinschaft zu Gute kommen.



Udo Halwe, casusQuo-Geschäftsführer, hat 2003 bereits die Gründung der

Arbeitsgemeinschaft begleitet und ist stolz auf das Erreichte: "casusQuo hat

sich innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung einen festen Platz

erarbeitet. Die Ergebnisse unserer Arbeit bilden häufig den Benchmark in der

Branche. Wir haben über die Jahre zahlreiche Innovationen initiiert und

begleitet. Und die Fachexpertise der casusQuo-Expertinnen und -Experten

bereichert regelmäßig die einschlägigen Gremien auf Bundes- und Landesebene."





Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens veranstaltet casusQuo am 4. Mai 2023 dasdialoQ event in Hannover. Namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus der GKVsowie aus Politik und Verwaltung begehen an diesem Tag gemeinsam das Jubiläumdes erfolgreichen Dienstleisters. Konstantin Kuhle, MdB, wird ein Grußwort andie Teilnehmenden richten. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierenunter Moderation von Andreas Kuhnt- Dr. Boris Robbers, Referatsleiter Krankenhäuser im NiedersächsischenMinisterium für Gesundheit und Soziales,- Dr. Gundula Werner, Vizepräsidentin der Deutschen Krankenhausgesellschaft,- Prof. Dr. Boris Augurzky, Leiter des Kompetenzbereichs "Gesundheit" am RWI undMitglied in der "Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechteKrankenhausversorgung" des BMG sowie- Franz Knieps, Vorstandsvorsitzender des BKK Dachverband e.V. über das Thema"Die Zukunft der Krankenhausversorgung in Deutschland".Anschließend klingt das Event mit einem festlichen Abendessen aus.