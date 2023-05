Diesel-Abgasskandal - Stadler verständigt sich mit Gericht auf ein Geständnis!

Bislang hat der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler im Rahmen des Prozesses um den Diesel-Abgasskandal seine Unschuld beteuert. Obwohl er nach vorläufiger Einschätzung der Wirtschaftskammer im Juli 2016 erkannt haben soll, dass eine Manipulation der Abgaswerte vorgenommen worden sein könnte, habe er den Verkauf bis Anfang 2018 nicht gestoppt.

Stadler droht daher eine Freiheitsstrafe wegen Betrugs durch Unterlassen. Nun scheint sich das Blatt zu wenden: laut seines Verteidigers vor dem Landgericht München II stimme er dem Verständigungsvorschlag des Gerichts zu.

Stadler soll bei umfassendem Geständnis eine mildere Strafe bekommen!

Die Wirtschaftskammer hatte dem Ex-Audi-Chef zuvor bei einem umfassenden Geständnis und einer Zahlung von 1,1 Millionen Euro Strafe lediglich eine Strafe auf Bewährung von drei Jahren in Aussicht gestellt. Bewährungsauflage sei dabei eine Zahlung an gemeinnützige Einrichtungen.

Stadler will sein Schuldbekenntnis in zwei Wochen dem Gericht vortragen. Damit reiht sich sein Geständnis neben das seiner Mitangeklagten ein: dem ehemaligen Chefs der Audi-Motorentwicklung, Wolfgang Hartz, sowie dessen leitender Ingenieure.

Weiterer Fortschritt im Diesel-Abgasskandal!

Das Gericht sieht bereits einen Großteil der Anklagepunkte gegen Rupert Stadler als erwiesen an. Diese haben ihn womöglich zu einem bezüglich seiner Strafe vorteilhaften Geständnis bewegt. Es handelt sich dabei um einen weiteren großen Schritt im Prozess um den Diesel-Abgasskandal.

Wenden Sie sich für weitere Fragen an die Kanzlei Mingers.! Unser Team aus erfahrenen Rechtsanwälten ist auf Fälle des Diesel-Abgasskandals spezialisiert und berät Sie individuell über Ihre Chancen auf Schadensersatzzahlungen. Gerne können Sie auch von der kostenfreien Erstberatung profitieren. Schicken Sie uns dafür einfach eine Mail an office@mingers.law oder rufen Sie uns an. Unsere weiteren Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website. Über weitere spannende Rechtsnews halten wir Sie außerdem auf unserem Blog oder unserem YouTube-Channel auf dem Laufenden. Schauen Sie dort doch auch mal vorbei!